أزمة المياه بالعاصمة الخرطوم.. مايزال العرض مستمراً…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نيفة سيطرت على سماء الخرطوم خلال اليومين الماضيين بسبب انقطاع المياه، أزمة تجاوزت الثلاثة أشهر ولم تُحل حتى الآن. وبينما المواطنون يبحثون عن (قطرة) ماء يخرج المجلس العسكري الانتقالي العسكري بوعود لحل المشكلة، لكن حتى الآن لم يجن المواطنون إلا وعوداً و(تسويفات) فيما تُحمل هيئة المياه وزارة الكهرباء جزءاُ من أسباب سبب انقطاع المياه.

متهم أول

الدولة العميقة بدت المتهم الأول والوحيد في كل الأزمات التي يعاني منها المواطن حالياً، ولعل ما حدث بمنطقة الحتانة يدعم ذلك الافتراض حيث تم إغلاق(البلوفة) بالأسمنت ليصعب فتحها، إلا أن شباب المنطقة استطاعوا أن يفتحوا 6 محابس، لتحل المشكلة جزئياً، ويسعى الشباب لفتح بقية (البلوفة).

وعود الحل

الخرطوم وعدد من الولايات استمرت تعاني من انعدام المياه طيلة الفترة الماضية، وطرق المواطنون أبواب الهيئة مطالبين بتوفير المياه.. البعض دخل في نقاش مع موظفي الهيئة لعدم اقتناعهم بالمبررات التي سيقت، لينتهي الأمر بالاعتداء عليهم.. وهذا الأمر رفضه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن مرتضي وراق، داعياً المواطنين لعدم التعرض للموظفين، وقال (لن نألو جهداً في حل المشكلة ) .

مواطنون تحدثوا لـ(السوداني) عن معاناتهم في الحصول على المياه، وقالوا إنهم يشترون البرميل بـ(400) جنيه ويتحصلون عليه بصعوبة، وشككوا في صلاحية مياه البراميل للشرب لذلك يستخدمونها في أغراض أخرى.

إغلاق (البلوفة)

الجمعة الماضية عقد المجلس العسكري اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الأوضاع الأمنية بالعاصمة إلى جانب مناقشة مشكلة المياه، وقال مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مالك عمر العبيد عقب الاجتماع القطوعات في المياه ومشكلات الكهرباء، قال إن انقطاع الكهرباء ساعة واحدة يؤثر على الإمداد لمدة يومين، وكشف إنهم عثروا على عدد من (البلوفة) مغلقة في عدد من المناطق بالولاية. وأوضح أن معنويات الموظفين تأثرت بعد أن تعرضوا لحالات اعتداء في عدد من مناطق الولاية وناشد المواطنين بعدم التعرض لهم لضمان استمرار الخدمة.

مدير مياه محلية الخرطوم المهندس النور خير الله قال لـ(السوداني) أمس، بعض المناطق تعاني من نقص المياه مثل المنشية والجريف غرب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتحسينها، مشيراً إلى أنه تم تشغيل المحطة التجريبية بالجريف وساعدت في حل المشكلة، بالإضافة إلى عمل تحسينات لضخ المياه من منطقة جبل أولياء.

النور قال إن المياه موجوده في جزء من مربع 12 بجبرة الجديدة وتم توفير تانكر لحل المشكلة، مشيراُ إلى أن تلك المنطقة بها شبكات مياه قديمة، وفيما لم يذكر عدد البلاغات الواردة إليهم قال إنها أصبحت قليلة.

آبار جديدة

من جانبه أكد مدير مياه محلية جبل أولياء عبدالوهاب علي في حديثه لـ(السوداني) أمس وجود محطة مياه بالمحلية بالإضافة إلى 185 بئراً فضلاً عن وجود خطوط مياه من الصحافة والشجرة، مشيراً إلى أنه منذ 10 إبريل الماضي أصبحت الآبار لا تعمل طول اليوم بسبب قطوعات الكهرباء، وأصبحت الإنتاجية 50% فقط مع ارتفاع الاستهلاك خاصة في شهر رمضان.

عبدالوهاب قال إن المحطة تنتج 58 ألف متر مكعب يومياً بواسطة 3 طلمبات في البحر، مشيراً إلى أن فتح خزان جبل أولياء أدى إلى انحسار النيل وبالتالي بعدت المسافة بين الطلمبات ومحطة المياه ما أدى إلى قلة سحب المياه ما أدى لقلة الإنتاجية إلى 40 متراً مكعباً أي إلى نقصان بلغ 18 ألف متر مكعب. وأضاف (بقت علينا ميته وخراب مياه)، لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك مع وزارة الكهرباء في الأيام الماضية ومن أهم مخرجاته هو التحسن في الإمداد المائي، مشيراً إلى توليف طلمبة تنتج 50 متراً مكعباً لتعويض النقص في المياه، وقال تم حفر آبار جديدة في 10 مناطق وستدخل الخدمة الأسبوع القادم وستؤدي إلى تحسن الإمداد المائي.

عبدالوهاب قال (نحن نعمل في ظروف صعبة، وتم الاعتداء على الموظفين. وأضاف تمت “شخبطة” المستندات وتكسير المكتب، لكن لن نوقف عملنا ونحن في خدمة المواطن) .

قطع سرقات

مدير مياه محلية أمدرمان إدريس خالد قال إنه تمت كهربة بعض الآبار وإدخال آبار جديدة وتشغيلها، وبالنسبة لمحطة الصالحة قال يجري العمل لزيادة المحطة النيلية للصالحة مشيراً إلى كهربة آبار ذات إنتاجية عالية في الصالحة والإسلامية وتزويدها بالمولدات، وتم عمل توصيلات لفك الاختناقات لمحطة 6-10، وصالحة القيعة.

إدريس أشار إلى أنه تم تغيير طلمبة جوفية لمنطقة بيت المال، وشكا من سلوك بعض المواطنين وقال “تم قطع الكوابل وسرقتها بالصالحة”، مشيراً إلى أنه تمت المعالجة وإرجاع المحطات للخدمة، لافتاً إلى تعديات على البلوفة أبرزها خط 49 صالحة والتكامل والوادي وصالحة القيعة، لافتاً إلى أن بعض المحتجين الذين وصلوا لمكتب أمدرمان قاموا بتقليب الدفاتر والتعدي على الموظفين والسيارات، مشيراً إلى أنه تم تغيير مدير المكتب 3 مرات خلال 21 يوماً، لافتاً إلى استمرار التعديات على الهيئة.

وقال إن محطة الصالحة تنتج 15 ألف متر مكعب بالإضافة للآبار 68 ألف متر مكعب، مشيراً إلى أنه جاري العمل في توسعة محطة الصالحة لتدخل للخدمة قريباً وإكمال الشبكات في المناطق المتأثرة، بالإضافة لإدخال آبار جديدة بإنتاجية عالية.