ازدراء الضحايا.!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حينما تسرَّب عمداً ذلك التسجيل الصوتي لمدير جهاز الأمن – وقتها- صلاح قوش وهو في تنوير لأطباء المؤتمر الوطني وكانت التظاهرات بلغت أوجها، تحول الرجل وجهاز أمنه إلى “مسخرة” في مواقع التواصل الاجتماعي وقوبل بموجة سخرية لاذعة، ليس فقط لأن حديثه عن الفتاة التي قتلت طبيب بري ليس منطقياً وليس كذلك لأن حديثه عن خلية لعبد الواحد بعيد عن الواقع، بل مصدر السخرية الذي اختلط بجلد الذات تمحور في السؤال الموجع “كيف حكمنا هذا الغباء لثلاثين عاماً”.فجر أمس واصل التلفزيون القومي مسرحية العبث، والموجع هذه المرة أن بطلها ليس جهاز أمن اعتمد سياسة الفبركة والمعلومات المغلوطة، بطلها هذه المرة محسوب للقوات المسلحة بشكل أو بآخر.المشهد، عدد من ضباط الجيش حملة الرتب الكبيرة من منسوبي أهم الوحدات وهي الاستخبارات العسكرية، تحدثوا عن تحقيق حول مجزرة الثامن من رمضان وكان أحدهم يصرُّ بين كل جملة وأخرى أن التحقيق ما يزال جارياً، فيما يعرض في ذات الحلقة أطفالا يسجلون اعترافات، التلفزيون عرّفهم بأنهم متهمون في إطلاق النار على المعتصمين، بينما إفاداتهم إفادات شهود، مضمون الحديث لا يرتقي إلى مستوى اعتراف ولا لمستوى شهود حتى.الحلقة التي عرضها تلفزيون السودان ملخصها تبرئة الدعم السريع، حسنا فلنمضي كالأغبياء مع رواية الجيش الرسمية، ونطرح الأسئلة التي طرحها ضابط الشرطة المتقاعد عمر عثمان في صفحته بفيسبوك.هل تم فتح بلاغات جنائية تحت المادة (130) جنائي (القتل العمد) وليس تحت المادة (51) إجراءات جنائية (الوفاة في ظروف غامضة) إذا حدث ذلك كم رقم البلاغ وفي أي قسم؟ وأين الشرطة والنيابة من ذلك؟هل تم تشريح جثامين الشهداء، إذا حدث ذلك ماذا كان تقرير الطبيب الشرعي. وهل عُرِض المصابون للفحص الطبي وماذا جاء في أورنيك (8) خاصتهم؟هل تمت أية إجراءات متعلقة بمسرح الجريمة، والأدلة الجنائية (فوارغ الذخيرة.. الخ) إذا حدث ذلك ما هي الإجراءات؟.كفوا عن المهازل وازدراء الدم، مجزرة الثامن من رمضان وغيرها من دماء العُزَّل التي ظلت تملأ الشوارع لا تقبل التعامل بهذه الدرجة من اللامسؤولية.تعمد تبرئة الجناة لن تزيد الوضع إلا احتقانا ومن شأنها أن تمهّد الطريق لأخذ القانون باليد وحينها سوف يفقد الضحايا ضبط النفس، لن نقول احترموا مؤسسة القوات المسلحة بل لا تزدروا الدماء.