ونصيحة لقوى الحرية والعسكري.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مثلما انتقدتُ ونصحتُ أمس تجمُّع دعم الشريعة فإن الواجب والموضوعية والاستقلالية في الرأي أنصح معاً قوى التغيير والمجلس العسكري اللذين قررا استئناف المفاوضات متمنياً ألا يكون ذلك استجابة لضغوط دولية وإقليمية لها أجنداتها بل موقفاً ودافعاً وطنياً خالصاً يؤمن ويريد فعلاً تنفيذ شعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة) ودولة مدنية دستورية ديمقراطية وتخليصنا من ظلم وفساد النظام المخلوع وعدم إعطائه فرصاً ليعود بسبب البطء في الاتفاق لأن كل يوم يمر يساعده في ذلك أو فتح الباب للإملاءات الخارجية فمصالح الشعب السوداني واستقلالية قراراته هي الأولى.

أبدأ بالنصح: إن تحديد قوى الحرية والمجلس العسكري لكيفية الفترة الانتقالية يجب أن يتسم بالحكمة والفطنة والعدالة والمساواة، فهذه الثورة هي ثورة كل الشعب السوداني وليس جهة واحدة فغالب الشعب ظل معارضاً ورافضاً لحكم الإنقاذ منذ أن رأى ظلمه واستبداده من الشعب، منهم من استشهد تحت التعذيب ومَن فُصل مِن الخدمة ومَن صُودرت ممتلكاته ومَن اعتقل وسُجِن وشرِّد.. كان ذلك خلال الثلاثين عاماً الماضية، فالثورة كانت تراكمات عبر الزمن. وهناك من عارض بالخارج سياسياً وعسكرياً ثم رجع بعد اتفاقيات مع النظام بسبب تعسف النظام وتمسكه بالقوة العارية مثل الحركة الشعبية وحزب الأمة وفصائل اتحادية مختلفة انخرط معظمهم في نظام الإنقاذ ولهم تقديراتهم نتفق معها أو نختلف، لكن هذا ما حدث.. وهناك فصائل إسلامية كانت جزءاً من النظام بعد أن ساهمت في وجوده ودعمته أمثال حركة الإصلاح والشعبي ولكن اختلفوا مع النظام ولهم تقديراتهم نتفق أو نختلف معها. وهناك حركات دارفورية مثل العدل والمساواة كان مؤسسوها جزءاً من نظام الإنقاذ ساندوه وحاربوا معه في الجنوب وتولوا مناصب فيها وهناك حركة مناوي ومن شرق السودان كذلك.. وأخيراً دخلت أحزاب وحركات مسلحة عديدة في الحوار الوطني من منطلق التأثير والموقف الوطني وساهموا في مخرجات قوية في الحوار اعترف بها معارضون ولكن لم يطبقها النظام تلاعباً وكذباً وكسباً للوقت.

ثم هناك قادة القوات المسلحة والدعم السريع كانوا جزءاً من النظام ساندوه بحكم موقعهم الطبيعي ودافعوا عنه ولكن حين جاءت اللحظة الحاسمة والموقف المهني والأخلاقي والشرف العسكري انحازوا لثورة الشعب.

القول والحجة بأن كل من يشارك في نظام سابق لو طبَّقناه بهذا المعنى فهل يمكن اعتبار حزب الأمة الذي شارك في الجمعية التشريعية عام 1948 في فترة الاستعمار هو سادن، كان يجب إقصاؤه بعد الاستقلال؟ كلا ومليون كلا! فحزب الأمة وكل قيادات الإدارة الأهلية وشخصيات وطنية محترمة دخلوا الجمعية لأهداف وطنية وكانت لهم تقديراتهم ولولا حزب الأمة وموقفه الوطني الشجاع بدعودته (السودان للسودانيين) لكان السودان تحت رحمة النظام المصري الديكتاتوري عقب انقلاب 23 يوليو 1952.

ثم مَن مِن الأحزاب لم يتعاون مع الأنظمة الديكتاتورية في نظامي نوفمبر ومايو؟

إنني لأرجو ألا يساعد قوى الحرية والمجلس الذين يتكسبون من الشريعة والتطرُّف بدعوى الإقصاء فلا يقصوهم من البرلمان الانتقالي والاكتفاء بالإقصاء من مجلس السيادة والوزراء وليجعلوا نسبة المشاركة في البرلمان 55% لقوى الحرية والبقية للآخرين فلا تُعزل جهة حتى لا نكرِّس للصراعات والفوضى.. إنها مرحلة خطيرة فاجعلوا من البرلمان والانتقال حاضناً لحوار من أجل استقرار وسلامة الوطن واستقلاله ووحدته.