دفع 50%من مديونيات الشركات المستوردة للأدوية

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قال المدير العام للصندوق القومي للامدادات الطبية المكلف دكتور عبدالرحمن الجعلي إن المساعي من أجل توفير الدواء قد تكللت بالنجاح مع الجهات المسؤولة في الدولة عبر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري ومحافظ بنك السودان ووكيل وزارة المالية وتمت جدولة ودفع 50% من مديونيات الشركات الموردة للدواء والتي كانت قد أحجمت عن التوريد للأمدادات الطبية وذلك مما ادى إلى انسياب الأدوية بعد دفع استحقاقاتها.

وأشار الجعلي بحسب (سونا) إلى تصديق بمبالغ مالية أخرى للصناعة المحلية من شأنها سد مديونية الشركات الوطنية والتي بدورها قامت بتوفير ادويتها للامدادات الطبية، مشيرا إلى تسوية تقضي بفتح اعتمادات لاستيراد الدواء بعد توفير العملات الأجنبية للشركات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)