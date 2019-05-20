أصدرت محكمة إندونيسية حكمًا بالإعدام على فرنسي لقيامه بتهريب 3 كيلوجرامات من المخدرات في حقيبة سفر إلى جزيرة لومبوك السياحية.
وحكم القاضي إيسنول سيامسول آريف في محكمة مقاطعة ماترام، اليوم الاثنين، بأن فيليكس دورفان أضعف برنامج الحكومة لمنع المخدرات.
وأوقف دورفان وهو ثلاثيني من مدينة بيتون في شمال فرنسا في أواخر سبتمبر في مطار لومبوك، وهي جزيرة سياحية قريبة من بالي، عندما كان قادمًا من سنغافورة، وكانت بحوزته ثلاثة كيلوغرامات من حبوب الهلوسة (الإكستاسي) و الأمفيتامين والكيتامين مخبأة في حقيبة.
وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا على دورفان، الذي تم اعتقاله في سبتمبر الماضي في مطار لومبوك عندما اكتشف ضباط الجمارك، الميثيلين ديوكسي الميثامفيتامين بقيمة 220،600 دولار و 22 قرصًا من حبوب الإكستاسي.
وقد هرب من مركز احتجاز الشرطة في يناير لمدة 10 أيام قبل إعادة اعتقاله.
وقال محامي "دورفان"، إنه سيستأنف الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة إندونيسية تحكم على فرنسي بالإعدام لتهريبه مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.