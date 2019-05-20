محكمة إندونيسية تحكم على فرنسي بالإعدام لتهريبه مخدرات

أصدرت محكمة إندونيسية حكمًا بالإعدام على فرنسي لقيامه بتهريب 3 كيلوجرامات من المخدرات في حقيبة سفر إلى جزيرة لومبوك السياحية.

وحكم القاضي إيسنول سيامسول آريف في محكمة مقاطعة ماترام، اليوم الاثنين، بأن فيليكس دورفان أضعف برنامج الحكومة لمنع المخدرات.

وأوقف دورفان وهو ثلاثيني من مدينة بيتون في شمال فرنسا في أواخر سبتمبر في مطار لومبوك، وهي جزيرة سياحية قريبة من بالي، عندما كان قادمًا من سنغافورة، وكانت بحوزته ثلاثة كيلوغرامات من حبوب الهلوسة (الإكستاسي) و الأمفيتامين والكيتامين مخبأة في حقيبة.

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وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا على دورفان، الذي تم اعتقاله في سبتمبر الماضي في مطار لومبوك عندما اكتشف ضباط الجمارك، الميثيلين ديوكسي الميثامفيتامين بقيمة 220،600 دولار و 22 قرصًا من حبوب الإكستاسي.

وقد هرب من مركز احتجاز الشرطة في يناير لمدة 10 أيام قبل إعادة اعتقاله.