وقالت الصحيفة في عددها إن الخطوط الجوية السودانية اتفقت مع وكيلها الجديد بالمملكة العربية السعودية على هذه الإجراءات، فيما حصلت الشركة أيضًا على قرض من سلطة الطيران المدني لشراء طائرة نقل صغيرة لتنفيذ التزامات سودانير الداخلية بدلاً عن استئجار الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر سودانير تحصل على طائرة إيربص 320 ويجري إصلاح أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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