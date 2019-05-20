قضاة سودانيون يتضامنون مع وكلاء النيابة المضربين

أعلن “نادي قضاة السودان” الذي يضم عدداً من القضاة، تضامنهم مع وكلاء النيابة في إضرابهم الذي نفوذه قبل أيام.
واعتبروا أن الإضراب يشير إلى منطلقات مهنية تهدف إلى إصلاح العدالة ومنسوبيها فى مؤسستهم المعنية بإقامة العدل وتطبيقه.
واعتبر القضاة في بيان صحفي اليوم (الإثنين) ، أن الدولة العميقة التى تركت من خلفها مناخاً سالباً يعيق تحقيق العدالة لدى النيابة، قد فعلت ذات الأمر في كل المؤسسات المنوط بها إرساء العدالة مثل القضاء والنيابة والشرطة ووزارة العدل.
وشدد البيان، أن تحقيق العدالة والاطمئنان لسيرها، رهين بإصلاح حال تلك المؤسسات قبل البدء في أي تحقيق أو إجراء يقصد منه محاكمة عادلة.
يذكر أن عدد من وكلاء النيابة نفذوا إضراباً قبل أيام يطالبون بإصلاحات في النيابة العامة
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