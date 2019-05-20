العراق.. القبض على "مسؤول السبايا" في داعش

ألقت شرطة محافظة نينوى، شمالي العاصمة العراقية بغداد، القبض على قيادي في داعش، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم الإرهابي خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد.
وتمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضا في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء.
وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن اعتقال "قيادي في داعش"، بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة الدفاع، جاء فيه أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، قام فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بإلقاء القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب بجهاد الأنصاري".
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