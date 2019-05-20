استمرار التفاوض حول "الانتقالية" و"السيادي"

اقرت المفاوضات بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير ، الذي استمر حتى صباح يوم الاثنين، على استمرار جولات التفاوض بشأن الفترة الانتقالية. وأمن الاجتماع على مواصلة النقاش بشأن الفترة الانتقالية ومواصلة النقاش في هيكلة السلطة السيادية.

وأكد الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي، على النقاط التي توصلوا اليها في الجولة السابقة ومهام الفترة الانتقالية تم التوافق عليها وكذلك السلطة السيادية.

وقال أن الطرفان اتفقا على متابعة تحريات لجنة تقصي الحقائق في أحداث 8 رمضان، وتفعيل اللجنة الميدانية المشتركة لمتابعة ميدان الاعتصام. وحدد الاجتماع جولة ثانية مساء اليوم الأثنين الساعة التاسعة.

وكان رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أعلن وقف التفاوض مع اعلان قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة لحين تهيئة اجواء التفاوض.

وفي وقت لاحق أعلن المجلس العسكري الإنتقالي السبت إستئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير الأحد 14 رمضان الموافق 19 مايو 2019 بالقصر الجمهوري.