ترامب يرفض تقريرا عن معاملات مع "دويتشه بنك"

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، تقريراً نشرته صحيفة نيويورك تايمز أثار تساؤلات بشأن عدة معاملات مع دويتشه بنك شملت كيانات يسيطر عليها وصهره جاريد كوشنر.

ونفى ترامب المزاعم في تغريدات بثها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً إن "المال الوفير الذي امتلكته كرجل أعمال أغناني عن البنوك"، نافياً أيضا أن يكون أي من أمواله مصدره روسيا.