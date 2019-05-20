دقلو يؤكد اهمية التعاون المشترك بين السودان واريتريا

اكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو أهمية التعاون المشترك بين السودان واريتريا لحل القضايا ذات الإهتمام المشترك ، وعبر دقلو عن شكره للقيادة الإرترية وجهود الرئيس أفورقي وإهتمامه بقضايا السودان.

والتقي نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بالقصر الجمهوري مساء الاحد بوزير الخارجية الإرتري عثمان صالح بحضور السيد قبراب مستشار الرئيس الإرتري أسياسي أفورقي .

وأوضح وزير الخارجية الإرتري أن الوفد جاء للتعبير عن التضامن مع الثورة السودانية مشيدا بالدور الكبير الذي قام به المجلس العسكري الإنتقالي في الإنحياز لمطالب الشعب.

وأشاد مستشار الرئيس الإرتري بالروح الطيبة التي تجري بها المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير متمنيا أن تعبر تلك المفاوضات بالسودان لمرحلة جديدة تقوم علي السلمية والديمقراطية.