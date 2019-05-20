ضبط أسلحة مخبأة داخل جوالات بلاستيكية

كشف الشاكي عن تفاصيل القبض على (ثلاثة) متهمين يواجهون تهمة حيازة السلاح ،ضبط على متن عربة (43) قطعة كلاشنكوف وذلك بمنطقة كاكوم بشرق دارفور، وقال الشاكي بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي إسماعيل إدريس بأن معلومة توفرت لديهم عن وجود اسلحة مهربة بحيازة المتهمين على متن عربة بمنطقة كاكوم متجهة إلى منطقة كروشة بولاية دارفور، وبعد متابعة حاولت الشرطة توقيف العربة إلا ان سائق العربة رفض التوقف مما أدى إلى مطارته وإطلاق أعيرة نارية لتوقيف العربة، وبتوقيف العربة وتفتيشه عثر على عدد (43) قطعة كلاشنكوف مخبأة داخل جوالات على متن العربة ، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين ،ومن جانبه استمعت المحكمة لأقوال شاهد الاتهام الأول الذي تطابقت أقواله مع الشاكي حول القبض على المتهمين وضبط الاسلحة، وفي الوقت ذاته أفرجت المحكمة عن المتهم الثالث بالضمانة المالية قدرها مليار جنيه ، وذلك بعد ان تقدم ممثل الدفاع بطلب للمحكمة التمس فيه الإفراج عن موكليه الثاني والثالث بضمانة المالية، إلا ان الاتهام اعترض على الطلب، وجاء قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم الثالث فقط بالضمانة المالية وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع اقوال بقية شهود الاتهام.
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