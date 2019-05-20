توفي حكم أثناء إدارة مباراة فريقي أولويز ريدي وأوريانتي بيتروليرو، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى البوليفي.
وسقط الحكم فيكتور هوجو هورتادور، البالغ من العمر 32 عامًا في الدقيقة 54، قبل أن يفقد الوعي بسبب أزمة قلبية، فقد حياته على إثرها.
الحكم صاحب الـ32 عاما سقط مغشيا عليه بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ليتدخل الجهازان الطبيان للفريقين، ويتم حمله ونقله إلى أحد المستشفيات في سيارة إسعاف، الغريب أن المباراة استُكملَت، إذ تحوّل خوليو فيرناندو جوتييرز الحكم الرابع ليكون حكما للساحة، وانتهت بفوز الفريق صاحب الأرض بخمسة أهداف نظيفة، جميعها سُجلت بعد استئناف اللعب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حكم أثناء إدارة مباراة في بوليفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.