وفاة حكم أثناء إدارة مباراة في بوليفيا

توفي حكم أثناء إدارة مباراة فريقي أولويز ريدي وأوريانتي بيتروليرو، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى البوليفي.

وسقط الحكم فيكتور هوجو هورتادور، البالغ من العمر 32 عامًا في الدقيقة 54، قبل أن يفقد الوعي بسبب أزمة قلبية، فقد حياته على إثرها.

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الحكم صاحب الـ32 عاما سقط مغشيا عليه بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ليتدخل الجهازان الطبيان للفريقين، ويتم حمله ونقله إلى أحد المستشفيات في سيارة إسعاف، الغريب أن المباراة استُكملَت، إذ تحوّل خوليو فيرناندو جوتييرز الحكم الرابع ليكون حكما للساحة، وانتهت بفوز الفريق صاحب الأرض بخمسة أهداف نظيفة، جميعها سُجلت بعد استئناف اللعب.