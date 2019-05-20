الاتحاد الإفريقي يتعهد بدعم أي اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم (الإثنين) أنه سيدعم مع شركائه الدوليين أي اتفاق يتم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حول فترة الحكم الانتقالي.

وتتواصل مساء اليوم المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاستكمال الاتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بتشكيل المجلس السيادي، بعدما انتهى اجتماع الإحد في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون التوصل لاتفاق كامل.

وإلتقى رئيس اللجنة السياسية والمتحدث الرسمى بإسم المجلس العسكرى الإنتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بالقصر الرئاسي، الإثنين مبعوث الإتحاد الإفريقي، البروفسير محمد الحسين، وبحث معه أخر مستجدات عملية الحوار الجارية بين المجلس وقادة الاحتجاجات.

وقال مبعوث الإتحاد الإفريقي في تصريحات صحفية، إنه إطلع خلال اللقاء على أجوء التفاوض والخطوات الملموسة التي تم إنجازها من خلال سلسلة المفاوضات التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضي.

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وأضاف “نؤكد دعم الإتحاد الإفريقى بكل قوة ومع شركاءه الدوليين لكل إتفاق يحصل بين القوى السياسية فى السودان وعلى وجه الخصوص بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير”.

وأمنت جلسة مفاوضات الأحد على نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة وأبرزها تشكيل حكومة تنفيذية بواسطة قوى الحرية والتغيير وتخصيص 67% من مقاعد المجلس التشريعي لقادة الاحتجاجات.

كما اتفق الطرفان في جلسة المفاوضات على تشكيل لجنة من قوى إعلان الحرية والتغيير للاطلاع ومتابعة عمل لجنة التحقيق المشكلة من المجلس العسكري حول أحداث الثامن من رمضان.