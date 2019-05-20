حل هيئة البراعم والناشئين والشباب بالخرطوم

أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق ركن مرتضى عبدالله وراق قرارا ولائيا بحل هيئة البراعم والناشئين بالولاية ويعقد المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم يوم الاثنين مؤتمرا صحفيا علي خلفية قرار والي الخرطوم القاضي بحل هيئة البراعم .

يعقد الأمين العام الدكتور آدم كبير البشير في الواحدة من ظهر الاتنين مؤتمرا صحفيا بمباني المجلس بالخرطوم بحري على خلفية قرار والي ولاية الخرطوم القاضي بحل هيئة رعاية البراعم والناشئين والشباب بالولاية والمحليات ،وبحث الترتيبات المقبلة ووجهت إدارة الإعلام بالمجلس الدعوة للأجهزة الإعلامية كافة لحضور المؤتمر.

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