الجزائر.. المحكمة العسكرية ترفض الإفراج عن لوزيرة حنون

رفضت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين الإفراج عن لوزيرة حنون الأمينة العامة لحزب العمال. وتواجه حنون تهمتي التآمر ضد سلطة الجيش والتأمر لتغيير النظام، وتقبع بسجن البليدة المدني، منذ تاريخ التاسع مايو الجاري.

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