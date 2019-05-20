بسبب استبعاده من قائمة حراس مرمي بلاده..الحارس المصري محمد عواد للجهاز الفني (هو أنا سوداني؟؟)

أبدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي غضبه على التسريبات التي ظهرت بخصوص قائمة منتخب مصر التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن بعض الصحف ووسائل الإعلام المصرية كانت قد سربت خلال الفترة القليلة الماضية قائمة مبدئية للمنتخب ضمت ثلاثة حراس مرمى وهم أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد الشناوي حارس الأهلي وجنش حارس الزمالك.

وكانت بعض المواقع الرياضية المصرية قد طرحت تساؤلا على المتابعين عبر تويتر عن هوية الحارس الذي سيحمي عرين المنتخب المصري في الكان الأفريقي من بين الثلاثي المختار ليرد عواد ويقول “هو أنا سوداني ؟؟.

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ويشير محرر موقع النيلين إلى أن عواد كان قد قدم موسما رائعا مع فريق نادي الوحدة السعودي ما جعله تحت أعين الجهاز الفني للمنتخب المصري وهو الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة في المونديال والتي شارك بها الشناوي والحضري وإكرامي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)