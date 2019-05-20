- 1/2
- 2/2
نشرت المطربة السودانية المعروفة هدى عربي على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها قبل 18 عام حينما كانت تدرس بالمرحلة الثانوية.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت المطربة التي تتمتع بجماهيرية كبيرة على الصورة التي قامت بنشرها (مشتاقة اعود لي كم سنة الصورة سنة 2001).
جمهور المطربة أصيب بالذهول لحظة معرفتهم بصغر سنها حيث كان يظن الكثير منهم أن هدى عربي درست المتوسطة لكنها فاجأتهم بأنها درس الصف (الثامن) ودخلت المرحلة الثانوية مباشرة.
وتشير متابعات محررة وقع النيلين إلى أن أصدقاء نجمة برنامج أغاني وأغاني ومعجبيها تسابقوا على مشاركة الصورة على صفحاتهم الرسمية وعلى بعض الصفحات البارزة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة للفنانة هدى عربي قبل (18) عام تصيب الجمهور بالذهول..تحقق انتشاراً واسعاً وتتصدر قائمة الصور الأكثر تداولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.