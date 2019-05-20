وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي مستجدات الأوضاع في إدلب

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، مستجدات الأوضاع في مدينة إدلب السورية، وتدابير تهدئة التصعيد في المنطقة في إطار تفاهم سوتشي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن "وزير الدفاع التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي تطورات الوضع في إدلب والتدابير التي ستتخذ لخفض التصعيد بالمنطقة في إطار تفاهم سوتشي"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة"، (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه عناصرها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

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كان الجيش السوري بدأ منذ أيام عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكن خلالها من استعادة عددا من البلدات والتلال الاستراتيجية أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة وتل عثمان التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق الاستراتيجيتين.

جدير بالذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 17 سبتمبر عام 2018، وقع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تفرض على الأطراف إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الاتصال بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلو مترا مع انسحاب المسلحين المتطرفين.