التجمع المهني للطيران يهدد بـ(متاريس الجو)

وقال التجمع فى بيان حصلت سودان نيوز على نسخة منه إلى أنهم سيتبعون وسيلة من وسائل المقاومه السلمية، أطلقوا عليها متاريس الجو، من أجل شهداء الثامن من رمضان وكل شهداء الثورة الكرام .
وأعرب التجمع عن ثقته فى إرادة الشعب، مشدداً على تسليم حكم البلاد لسلطة مدنية ليتولى الأكفاء والخبراء سدة الحكم .
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