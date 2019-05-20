إيقاف الإمداد الكهربائي للصناعات الثقيلة واستقرار “السكني”

وقال الجنيد حسب (سونا) امس (الأحد)، إنّ قرار إيقاف تَصدير الكهرباء الإثيوبية للسُّودان بدأ في الأول من مايو الحالي، وإنّ الخُطة تسير بصُورةٍ طبيعيةٍ كما مُخطّطٌ لها في الإمداد المائي والحراري بمحطات بحري الحرارية وقرِّي (1 و2 و4)، وتوقّع دخول محطة قرِّي 3 للشبكة بعد رمضان مُباشرةً.
وحول الإمداد الكهربائي للقطاع الصِّناعي، أَكّدَ الجنيد تّوقُّف الإمداد للصِّناعات الثّقيلة، فيما يتم الإمداد الكهربائي للصناعات الخفيفة يوماً بعد يومٍ.
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