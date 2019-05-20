قوى الـ(177) حزباً وتنظيماً تعلن رؤيتها للحكومة الانتقالية

وكشف أبنعوف خلال حديثه في منبر (سونا)، يوم الأحد، عن رؤية اللجنة حول الحكومة الانتقالية، وأقروا اعتماد العمل بدستور ٢٠٠٥ مع حذف القوانين المتعارضة معه.
ونادت اللجنة بإعادة هيكلة الدولة مدنياً وعسكرياً، مشددة على الإبقاء على نظام الولايات الـ١٨ لحين عقد مؤتمر متخصص للولايات. وشددت اللجنة على إجراء المحاكمات العادلة لكل من أجرم وأفسد في حق الشعب والوطن.
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