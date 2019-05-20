البوشي يفتح النار في كل الجبهات

أطلق الناشط السياسي محمد الحسن البوشي تصريحات نارية حول عدد من الموضوعات والأحداث التي تشغل السياسية.

وكشف في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن السلطة القضائية في الفترة الانتقالية ستكون السلطة الثالثة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تتمتعان بصلاحيات واسعة.

وأكد أن المجلس السيادي بدون صلاحيات ويمثل رأس الدولة.

وأرجع البوشي الاصرار على السلطة المدنية بهياكل ثلاثة لضمان سيادة حكم القانون ودولة المؤسسات.

مضيفاً: نسعى لاستقلالية تامة للسلطة القضائية وأن يشكل مجلس قضائي لاختيار رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية من أجل بسط سيادة حكم القانون وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لضمان أن إدارة البلاد تتم تحت رقابة الشعب السوداني ومنع استفراد الأشخاص وتجاربهم في الشعب، منوهاً إلى أن مركزية القرار كانت سبب أزمة البلاد في الفترة السابقة.

وأغلق البوشي في تصريح خاص الباب أمام المجلس العسكري في الانفراد بالسلطة، وتوقع انتصار ارادة الجماهير، رغم أن المجلس العسكري يطمع في السلطة – حسب وصفه -.

وكشف عن تورط مسؤولين في مفاصل التنظيم والدولة من كوادر المؤتمر الوطني لم تطالهم يد القانون بالوقوف وراء مسيرات من أسماهم بالدواعش والمهووسين دينياً.

وقلل مما يشاع عن رغبة المجلس في اعادة السلطة للاسلاميين ، وقال: (المجلس طمعان فيها لي رقبتو لانهم تربية كيزان وجزء من النظام السابق).

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ونوه أن مسيرة نصرة الشريعة كانت احدى المحاولات للبقاء في السلطة ، لكنه جزم بأن تلك المحاولات لن تنجح، لافتاً أن أعضاء المجلس العسكري لا يتمتعون بالقدرة على التعبير بوضوح عن رغبتهم في السلطة لعلمهم بأن ماجاء بهم هي ارادة الشعب التي هزمت نظام عمره (30) عاماً، وتوقع ان تنتصر تلك الارادة وأن العسكر لن يستطيعوا الانفراد بالسلطة.