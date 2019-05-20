الخارجية ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمتين

رحبت وزارة الخارجية بالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين عربية وخليجية تسبقان القمة الاسلامية التي ستُعقد في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر. وثمنت وزارة الخارجية في بيان لها الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة والتضامن العربي والإسلامي. واعربت الوزارة عن تطلعها لأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار.

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