حسني مبارك يكشف كيف أنقذ رئيس الإمارات من بطش صدام حسين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن أنه حمى رئيس الإمارات السابق، الشيخ زايد آل نهيان من بطش صدام حسين.

وفي حواره مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الذي نشرته كاملا في صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الاثنين 20 مايو / آيار، أكد مبارك، أنه “أرسل الشيخ زايد إلى مدينة أبو ظبي، خلال غزو الكويت من قبل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بطائرة الرئاسة المصرية خوفا من ضرب صدام حسين لطائرة الشيخ زايد”.

وقال مبارك، “أعندما أبلغت بغزو صدام للكويت كنت في برج العرب والمكتب عندي صحوني بدري صباحا يوم الخميس 2 أغسطس وأبلغوني بأن القوات العراقية دخلت الكويت.. كانت صدمة.. لم أكن أتخيل أن صدام يقدم على هذا العمل”.

وأضاف الرئيس المصري السابق مندهشا، “دولة عربية تعتدي وتحتل دولة عربية أخرى ذات سيادة وتضمها لها.. كلام مش معقول.. كان أقصى تصور لدى البعض أن تحصل مناوشات على الحدود عند آبار البترول، لكن اعتداء واحتلال وضم الكويت للعراق.. غير معقول”.

وتابع مبارك، “كان عندي الشيخ زايد في زيارة يومها.. فتقابلت معه للتشاور حول ما حدث.. وعاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة المصرية لأن كان هناك تخوف أن صدام يحاول يضرب طيارة الشيخ زايد.. ما هو بعد اللي حصل ده كان هناك إحساس بأن صدام ممكن يعمل أي حاجة”.