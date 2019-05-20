الموانئ البحرية : تفريغ باخرتيْ قمح بُحمولة (111) ألف طن

الخليج 365 :

أكّد مدير هيئة الموانئ البحرية عمر أحمد محمد علي، أنّ العمل بالميناء يسير بصُورةٍ جيِّدةٍ، كاشفاً عن تفريغ باخرتي قمح بحمولة (66) ألف طن وأخرى بحمولة (45) ألف طن، ووصف محمد علي، موقف المواد البترولية بالمطمئن، مُوضِّحاً أنّ هناك باخرة بحمولة (45) ألف طن جازولين شارفت على انتهاء التفريغ، كما ستدخل باخرة أخرى اليوم (أمس) للتفريغ بحمولة (21) ألف طن غاز، وأضاف أنّ العمل بالميناء الجنوبي للحاويات يسير بصُورةٍ جيِّدةٍ ويصل مُستوى المناولة في اليوم ما بين 800 – 850 حاوية.

وفيما يتعلّق باستيعاب العَمَالة المُؤقّتة في الهيكل الثّابت، قَالَ مُدير الهيئة، إنّ إجراءات الدفعة الأولى التي تَمّ استيعابها المُتضمِّنة (1200) من العُمّال و(720) من المُوظفين قد شَارَفت على النهاية وسيتم استيعاب العَمَالة المُتبقية على دفعاتٍ.