توجيه لمُديري الإنتاج بالولايات بالإشراف على الوقود الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عَقَدَ وكيل وزارة الزراعة والغابات المهندس بابكر عثمان، مُؤتمر مُديري عُموم وزارات الإنتاج والموارد الاقتصاديّة بولايات دارفورالكُبرى حول مُتابعة المُوسم الصيفي 2019 – 2020م إنفاذاً لقرارات المجلس العسكري بحُضُور والي جنوب دارفور هاشم محمود ومُديري عُموم الإنتاج والموارد الاقتصادية (بولايات شمال وغرب وشرق ووسط دارفور)، بجانب مدير عام الشُّرطة والأمن ومدير البنك الزراعي ومُدير بنك السودان, ناقش المؤتمر خُطة كل ولاية واستعداداتها وأهم المُعوقات والمََشَاكل.

وكَشف وكيل الزراعة والغابات، عن توفُّر الوقود للقطاع المطري والمروي والبستاني, مُؤكِّداً استعداد وزارته لتوفير كل مُتطلبات المُوسم الزراعي, مُشدِّدَاً عَلَى عَدَم تَسَرُّب أي وقود خاص بالزراعة ومُحاسبة كُل من يُخالف ذلك، وأن يكون الوقود الزِّراعي تحت إشراف مديري الإنتاج, مُشيراً إلى أهمية تَوطين صناعة التّقاوي محلياً, لافتاً إلى أنّ التمويل به مُشكلات في تقنين الأراضي الزراعية, مُشيراً لربط التمويل بالتأمين والتقانات, مُشيداً بمُبادرة ولاية جنوب دارفور بتكوينها محفظة للتمويل, داعياً لمُراجعة قانون جمعيات المنتجين والتدريب, مُطالباً كل ولاية بإنشاء صندوقٍ مُستقلٍ لنقل التقانة, مُؤكِّداً أهمية تأمين المُوسم الزراعي برئاسة كل ولاية وربط ولايات دارفور الخمس بشبكات.

وأكد والي جنوب دارفور هاشم محمود، دعمه لإنجاح الموسم الزراعي وتوفير كل متطلبات الموسم الزراعي, وقال إنّ شعارنا هو موسم زراعي آمن مُستقر لهذا العام.