رفع اضراب العاملين بالدواء الدائري

التاريخ: 20-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮ عام ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻠﺪﻭﺍء ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ، ﻭﺭﻓﻀﻮﺍ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﺍﻋﻠﻨﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻟﻴﺘﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮﺍً. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ حسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻣﺲ، ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺇﺣﻼﻟﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ. Advertisements ﻭﺍﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺩﺍﻡ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺫﻳﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻄﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﻻء ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﻁن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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