اللجنة التمهيدية تسلم العسكري مذكرة تطالب بحل اتحاد الصحفيين

التاريخ: 20-مايو-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة ﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻼء ﺩﺭﻩ ﻗﻤﺒﻮ ، ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺍﻟﺤﺎﺷﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ. Advertisements ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ حسب صحيفة الجريدة، ﺑﺤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻻﺭﺻﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗسييرية ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻤﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ. ﻭﻗﺎﻝﻋﻀﻮ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 1989 أبو بكر ﺍﻷﻣﻴﻦ: ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻤﺎﻁﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺑﻠﻨﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻩ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻨﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠﻨﺎ ﺑﺮﻭﺡ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻨﻮﻧﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﺮﻙ ﻟﻠﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺷﻲ.

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