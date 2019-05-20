القبض على متهمين في قضية أسلحة تعرف على التفاصيل

كشف نظامي عن تفاصيل القبض على 3 متهمين بحيازة عدد 42 قطعة سلاح كلاشنكوف ، كانت محملة على متن عربة وذلك بمنطقة كاكوم بولاية شرق دارفور ، وقال النظامي أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال ، برئاسة القاضي إسماعيل إدريس بصفته شاكي في البلاغ بأن المعلومة كانت قد توفرت لديهم عن وجود أسلحة مهربة بمنطقة كاكوم متجهة إلى منطقة كروشه بولاية دارفور.

Advertisements

مبيناً أن الشرطة حاولت توقيف العربة إلا أن سائقها رفض الانصياع لأوامر الشرطة فقامت بمطاردته وأطلقت صوب العربة أعيرة نارية أجبرتها على التوقف وبتفتيشها تم العثور على عدد من بنادق الكلاشنكوف كانت معبأه داخل جوالات على متن العربة ، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين .

وفي الوقت ذاته بحسب صحيفة آخر لحظة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الاتهام الذي جاءا أقواله متطابقة مع أقوال الشاكي حول القبض على المتهمين وضبط الأسلحة ، وأفرجت المحكمة عن المتهم الثالث بالضمانة المالية وبلغت نحو مليار جنيه ، وذلك بعد أن تقدم ممثل الدفاع بطلب للمحكمة التمس فيه الإفراج عن موكليه الثاني والثالث بالضمانة المالية ، ألا أن الاتهام اعترض على الطلب ،وجاء قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم الثالث فقط بالضمانة المالية وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع أقوال بقية شهود الاتهام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)