لجنة الأطباء: تحويل (80) إصابة في أحداث (8) رمضان لمستشفى المعلم

كشفت لجنة الأطباء، عن إرتفاع عدد التردد على العيادات الميدانية في ساحة الإعتصام بالقيادة .

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وقالت عضو اللجنة د. هويدا محمد الحسن إن عدد المترددين وصل الى أكثر من 3500 مريض ومصاب خلال شهري أبريل ومايو، وذكرت هويدا أن العيادات الميدانية تعمل 24 ساعة، وكانت خلال شهر أبريل الماضي تستقبل في اليوم مابين (100 – 120) حالة تردد لحالات الإصابات بالجروح والأزمة والحساسية والإغماءات بسبب فقدان الجسم للسوائل وبعض حالات التسمم .

لافتة الى ان العيادات الآن تستقبل في رمضان ما بين (65 -75) حالة يومياً لحالات النزلات والتهابات المعدة، الى جانب وجود تردد للحالات الباردة من قبل المواطنين بسبب إضراب الأطباء في المستشفيات، لافتة وبحسب صحيفة الإنتباهة الى تحويل أكثر من (80) حالة أصابة للعلاج بمستشفى المعلم خلال أحداث الثامن من رمضان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)