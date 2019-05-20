صدق أو لا تصدق.. وصول سعر برميل المياه إلى 200 جنيه

شكا عدد كبير من سكان الأحياء الطرفية للعاصمة من الارتفاع الشديد في أسعار المياه التي تباع لهم من خلال عربات (الكارو) بعد أن وصل سعر البرميل في مناطق إلى (200) جنيه وذلك حسب إفادات بعض أهالي الأحياء بمنطقة الكلاكلة.
وقال عدد من النساء حسب صحيفة السوداني: (منذ الانقطاع الطويل للمياه والسهر الدائم عليها دون جدوى اضطررنا لشراء المياه التي يتم بيعها عبر (الكارو) بالرغم من الارتفاع الكبير والمفاجئ للأسعار وبالرغم من أن أغلبها غير قابل للشرب نقوم باستخدامها لغسل الأواني والملابس فقط، فيما نضطر لشراء مياه الصحة لإعداد عصائر مائدة رمضان وهذا مكلف مادياً. مختتمات (نتمنى أن تكون هناك معالجة عاجلة وسريعة للأمر لأننا اكتوينا من انقطاع المياه التي تعتبر روح الانسان وخاصة نحن في شهر رمضان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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