لقى طفل في الثالث من العمر مصرعه حرقاً داخل منزل أسرته ، حريق بقرية كرو البزغة بوحدة عشانا بمحلية أم روابة بولاية كردفان ، جراء حريق هائل شب امس بمنزل أسرة الطفل واسفر الحريق عن تفحم الطفل تماما فيما أصيبت والدته بحروق بالغة أثناء محاولتها انقاذه .
ونجا شخص آخر نتيجة فقدانه للأوكسجين عندما حاول إخماد الحريق الذي اندلع في منزل والد الطفل والذي دخل في غيبوبة تامة عند سماع بوفاة ابنه في الحريق الذي شب بالقرية وقضى على 15 منزلاً .
يذكر أن حرائق ام روابة بحسب صحيفة آخر لحظة مجهولة المصدر والتي ظلت تشكل هاجساً وخطراً يهدد كافة مواطني قرى المنطقة والمشيدة بالمواد المحلية والقش حيث تواصل الحرائق المجهولة بقرية أم صيقعون منذ الأول من رمضان وظل اكثر من ثلاثة آلاف مواطن في العراء دون أن تصلهم أي مساعدات أو معينات من الجانب الرسمي أو منظمات المجتمع المدني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حرائق مجهولة المصدر تتسبب في احتراق امرأة وتفحم ابنها الرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.