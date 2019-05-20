النساء يقاطعن (الحناء) في العيد تضامناً مع أمهات الشهداء

أكد عدد من عضوات قروب نسائي على الفيس بوك مقاطعتهن الحناء في العيد تضامناً مع أمهات الشهداء.
وقالت صاحبة المبادرة إيمان الجيلي (منو العندها نفس تتحنن وأخواتنا دموعن لم تجف على أولادن) ومع إطلاق المبادرة بدأت التعليقات.. مؤيدات حديثها وأكدن مقاطعتهن للحناء في عيد الفطر المبارك حسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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