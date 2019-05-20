الهيئة: تجاوزنا أزمة المياه بالخرطوم

التاريخ: 20-مايو-2019
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كشفت هيئة مياه الخرطوم عن تجاوزها لأزمة المياه التي كانت تعانيها بعض الأحياء بعد استقرار الإمداد الكهربائي الذي أدى إلى تشغيل الآبار الجوفية في الأحياء بطاقتها القصوى.
وقال مدير عام هيئة مياه الخرطوم المكلف مالك عمر العبيد، في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني، إن اللجوء للآبار ليس هو الحل لكثرة مشاكلها التشغيلية التي تؤدي لتوقفها.
وأضاف: “من العسير توفير مولدات لأكثر من 1700 بئر في الولاية”، مؤكداً أن الحل النهائي لأزمة المياه بالولاية يكمن في إنشاء مزيد من المحطات النيلية لإنتاج وضخ كميات كبيرة من المياه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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