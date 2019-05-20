مصرع شخصين وإصابة (8) في انقلاب بص سياحي بسنار

التاريخ: 20-مايو-2019
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثمانية آخرين بجروح متفاوتة جراء انقلاب بص سياحي بولاية سنار صباح أمس (الأحد).
وقال مصدر إن البص تحرك من مدينة الدمازين متجهاً إلى الخرطوم، وعند وصوله منطقة ود النيل بولاية سنار تعرض البص لانقلاب أسفر عن مصرع عيسى الشريف عيسى (35) عاماً، ومالك محمد (25) عاماً، وإصابة كل من عبد الله فضل النبي – عصام عبد القادر حمزة – عائشة محمد علي – الرشيد بدوي أحمد – بخيت عبد الله يحيى – أحمد العجب أحمد علي – حاجة أحمد دفع الله – قسمة محمد حمد زكريا.
وأضاف المصدر حسب صحيفة السوداني، أن شرطة المرور السريع انتقلت إلى موقع الحادث وأحالت الجثمانين إلى المشرحة ونقلت المصابين إلى مستشفى سنار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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