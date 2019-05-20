التاريخ: 20-مايو-2019
138 مشاهدة
أعلن التجمع المهني للطيران استعداده لإنفاذ إضراب الشامل في قطاع الطيران وتصعيده إلى قفل المجال الجوي، في حال أي مماطلة أو تأخير في عملية الانتقال السلس للسطة وفقاً لبنود إعلان الحرية والتغيير .
وقال التجمع فى بيان حصلت مصادر على نسخة منه إلى أنهم سيتبعون وسيلة من وسائل المقاومه السلمية، أطلقوا عليها متاريس الجو، من أجل شهداء الثامن من رمضان وكل شهداء الثورة الكرام .
وأعرب التجمع عن ثقته فى إرادة الشعب، مشدداً وبحسب صحيفة التيار، على تسليم حكم البلاد لسلطة مدنية ليتولى الأكفاء والخبراء سدة الحكم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر التجمع المهني للطيران يهدد بـ(متاريس الجو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.