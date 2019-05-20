التجمع المهني للطيران يهدد بـ(متاريس الجو)

أعلن التجمع المهني للطيران استعداده لإنفاذ إضراب الشامل في قطاع الطيران وتصعيده إلى قفل المجال الجوي، في حال أي مماطلة أو تأخير في عملية الانتقال السلس للسطة وفقاً لبنود إعلان الحرية والتغيير .

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وقال التجمع فى بيان حصلت مصادر على نسخة منه إلى أنهم سيتبعون وسيلة من وسائل المقاومه السلمية، أطلقوا عليها متاريس الجو، من أجل شهداء الثامن من رمضان وكل شهداء الثورة الكرام .

وأعرب التجمع عن ثقته فى إرادة الشعب، مشدداً وبحسب صحيفة التيار، على تسليم حكم البلاد لسلطة مدنية ليتولى الأكفاء والخبراء سدة الحكم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)