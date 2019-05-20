اتحاد الأمة: المجلس العسكري أنكث بوعده

التاريخ: 20-مايو-2019
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اعتبر حزب اتحاد قوى الأمة (أقم) الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير، تراجع ونكوث المجلس العسكري الانتقالي عن وعده الذي قطعه على نفسه أمام القوى السياسية حول الشراكة في المرحلة الانتقالية .
وقال الحزب في بيان بحسب وكالة السودان للأنباء إنه بهذا الاتفاق يكون المجلس العسكري قد ألغى جميع اتفاقيات السلام المبرمة بين حكومة السودان وبعض الحركات التي كانت تقاتل البلاد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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