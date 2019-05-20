تحالف المحامين يشرع في تدوين بلاغات ضد عبد الحي يوسف والجزولي

التاريخ: 20-مايو-2019
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يعتزم التحالف الديمقراطي للمحامين تحريك إجراءات قانونية ضد كتاب وصحفيين، قال إنهم يحرضون المجلس العسكري وأصحاب الهوس الديني بالخروج والتصدي للمعتصمين، وأكد أنهم يسحاسبون بجريرة مرتكبي الجرم وقتلة المتظاهرين، وأعلن عن شروعه في فتح بلاغات جنائية ضد عبد الحي يوسف ومحمد علي الجزولي لتحريضهم المجلس للخروج والتصدي للمعتصمين.
وكشف عضو التحالف محمود دفع الله في مؤتمر صحفي حسب صحيفة السوداني أمس، عن دفعهم بطلب للنائب العام ليكون التحالف جزءاً من لجان التحقيق التي كونت لمحاكمة الرئيس المخلوع ورموز نظامه البائد، وقال: “نريد أن نستوثق أن المحتجزين من النظام البائد داخل سجن كوبر”. ولفت إلى أن لوائح سجن كوبر تتسم بالتعقيد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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