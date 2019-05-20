اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تحالف المحامين يشرع في تدوين بلاغات ضد عبد الحي يوسف والجزولي

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 20-مايو-2019

305 مشاهدة

تحالف المحامين يشرع في تدوين بلاغات ضد عبد الحي يوسف والجزولي

يعتزم التحالف الديمقراطي للمحامين تحريك إجراءات قانونية ضد كتاب وصحفيين، قال إنهم يحرضون المجلس العسكري وأصحاب الهوس الديني بالخروج والتصدي للمعتصمين، وأكد أنهم يسحاسبون بجريرة مرتكبي الجرم وقتلة المتظاهرين، وأعلن عن شروعه في فتح بلاغات جنائية ضد عبد الحي يوسف ومحمد علي الجزولي لتحريضهم المجلس للخروج والتصدي للمعتصمين.

Advertisements

 

وكشف عضو التحالف محمود دفع الله في مؤتمر صحفي حسب صحيفة السوداني أمس، عن دفعهم بطلب للنائب العام ليكون التحالف جزءاً من لجان التحقيق التي كونت لمحاكمة الرئيس المخلوع ورموز نظامه البائد، وقال: “نريد أن نستوثق أن المحتجزين من النظام البائد داخل سجن كوبر”. ولفت إلى أن لوائح سجن كوبر تتسم بالتعقيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف المحامين يشرع في تدوين بلاغات ضد عبد الحي يوسف والجزولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا