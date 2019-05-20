ناشطون يطلقون حملة “خليها تعفن” لمقاطعة اللحوم

أطلق ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي حملة “خليها تعفن” لمقاطعة اللحوم بجميع أنواعها أعتباراً من أمس الأحد . ووجه الناشطون رسالة للتجار ومنتجي اللحوم بالقول (إن الشعب الذي أسقط نظام الجوع والظلم شعب قادر على تلقينكم درساً لن تنسوه) . Advertisements ودعت الحملة وبحسب صحيفة التيار، المواطنين لإنفاذ بالمقاطعة، وأعتبر الناشطون أن المقاطعة لكل أنواع اللحوم يدعم الثورة كما أنه أيضاً تفادٍ للظلم والجشع ومحاربة الإنانية والدولة العميقة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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