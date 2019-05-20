إستئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

التاريخ: 20-مايو-2019
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إستوقفت مساء أمس الأحد المفاوضات بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير والتي إستمرت حتى الساعات الأولى من فجر الإثنين .
ولم يتم الإعلان على محصلة الإجتماع في وقت تناولت فيه مصادر موثوقة بروز خلافات فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته، وفي السادس من أبريل بدأ إعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش إستمراراً للحركة الإحتجاجية التي إنطلقت في (19) ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي إزاحه الجيش بعد خمسة أيام .
وكانت المباحثات بين الطرفين علقت الإربعاء ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح برهان معتبراً أن الامن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها .
وقبل تعليقها بيومين وبحسب صحيفة التيار، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدماً مهماً إذ تم الإتفاق الأثنين على فترة إنتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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