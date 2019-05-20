النائب العام يخاطب (العسكري) لاستدعاء (قوش) للمثول أمام (الثراء الحرام)

التاريخ: 20-مايو-2019 فى : أخبار 70 مشاهدة علمت مصادر أن نيابة الثراء الحرام خاطبت النائب العام لمخاطبة المجلس العسكري لاستدعاء مدير الأمن السابق صلاح عبد الله (قوش) للتحقيق معه. Advertisements ووفقاً للمعلومات حسب صحيفة السوداني، فإن النائب العام خاطب المجلس العسكري لذات الغرض لأن المجلس فرض عليه مؤخراً الإقامة الجبرية، وطبقاً للمعلومات فإن نيابة الثراء الحرام أصدرت أمراً بالقبض على قوش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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