الهلال يفاجيء الجميع ويعلن العودة الي التدريبات مساء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الهلال السوداني، أنه سوف يستأنف تدريباته، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد فترة توقف دام أسبوعًا.

وقال المهندس محمد عبد اللطيف هارون عضو مجلس إدارة النادي :” الهلال يعود للتدريبات ولكن بواقع حصة تدريبية كل يومين، ويتوقف الأمر في النهاية على الجهاز الفني”.

وأضاف هارون: “أن اللاعبين المحترفين أحد أسباب العودة للتدريبات، فالهلال تربطه عقود ملزمة تجاه هؤلاء اللاعبين، فهم جاؤوا ليلعبوا للهلال ويتدربوا بانتظام لرفع المستوى الفني، ويريد الهلال أن يتجنب أي تعقيدات قانونية في هذا الجانب