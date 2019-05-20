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الخليج 365 :
كشف مصدر مطلع أن إدارة البرامج بفضائية مشاهدة عقدت اجتماعها التحضيري لوضع خطة برامجية لعيد الفطر المبارك، وبدأ الحضور في طرح أفكار برامجية تناسب الأوضاع التي تمر بها البلاد بحسب ما ذكرت صحيفة السوداني .
لكن فاجأ مدير البرامج الحضور إذ ختم الاجتماع قائلا: (نحن تعبنا من الهجوم اليومي علينا، وعشان نرتاح كل برامج العيد من داخل ساحة الاعتصام بالقيادة بس).
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن كثر الهجوم عليها..فضائية مشاهدة تقرر..(برامج العيد من القيادة بس).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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