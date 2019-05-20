مشروع دولي ضخم في السودان بتكلفة (18) مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفاد مصدر بالإتحاد الأوروبي بأن هناك مقترح بمشروع دولي ضخم لإعادة إعمار السودان بتكلفة (18) مليار دولار .

وأضاف المصدر بحسب الصحفي منعم سليمان ان المقترح الدولي سينفذ في حال تم الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على فترة مدنية إنتقالية تمهد الطريق لحكم ديمقراطي حقيقي في السودان .

على الجانب الأخر، كان المجلس العسكري الانتقالي أعلن في بيان، مساء الأحد 19 مايو “بدأت الآن جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري”.

وأعلن المجلس في وقت سابق عن استئناف، المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، بعد انقطاع دام لـ 3 أيام، إثر تعليق المجلس العسكري للحوار نتيجة الأحداث التي شهدها محيط الاعتصام خلال الأسبوع الماضي .