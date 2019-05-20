المالية: ليس هنالك قرار بخفض سعر الدولار الجمركي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكّد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد المنعم محمد الطيب عدم صدور قرار من المجلس العسكري الانتقالي بخفض سعر الدولار الجمركي. وقال الطيب في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأثنين” إنّه ليس هنالك قرار بذلك. وأشار إلى أنّ اللجنة المكوّنة بشأن خفض سعر الدولار الجمركي لم تنته من أعمالها حتى الآن، وفي وقتٍ رفض الوكيل التعليق على حديث نائب رئيس المجلس العسكري حميدتي عندما قال إنّ البنك المركزي لم تدخله عملات حرة لمدة عامين.

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