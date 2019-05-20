المعارضة القطرية توجه الشكر لـ"السعودية" على تسهيل إجراءات المعتمرين

وجه خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تسهيله إجراءات العمرة للقطريين.
وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان على تسهيل إجراءات العمره لشعب قطر.
وتابع خالد الهيل: اتصلت شخصيا ببعض المعتمرين الذين أكدوا أنهم يتم التعامل معهم بكل حب وود ، واستغربوا الحمله التشويهية الكاذبة من نظام قطر لترهيبهم من الذهاب الى بيت الله الحرام.
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