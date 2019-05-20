حتماً !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> تخيل أنك تستمع لأخبارٍ عالمية..
> وفاتك سماع اسم دولة اتُهمت حكومتها بتزوير الانتخابات..
> فهل يخطر على بالك أن هذه الدولة غربية؟!..
> إنها حتماً شرقية، من التي يأبى فيها الزعماء أن (يتعتعوا) عن كراسي السلطة..
> سواء ملوكاً كانوا… أو أمراء… أو رؤساء..
> ونستثني دولاً غربية – كما النغمة النشاز- بأمريكا اللاتينية..
> لا فرق بينهم جميعاً سوى في المسميات… والتوصيفات… والوسائل المؤدية للكرسي..
> فالذين يقعدون منهم لا يقومون أبداً..
> لا يقومون إلا إلى القبر… أو المنفى… أو المحكمة… أو المشنقة..
> وكذلك إن سمعت بقمع وحشي لتظاهرة سلمية..
> فحتماً لن يكون لهذا الخبر صلة بأية دولة يجيئ الرئيس فيها بانتخابات نزيهة..
> وأيضاً إن سمعت بتعديل للدستور… في بند فترة الولاية..
> فإن فاتك سماع اسم الدولة فلا يذهبن تفكيرك تلقاء بلاد الغرب..
> فهي – حتماً – دولة في الشرق الأدنى… أو الأوسط… أو الأقصى…. أو أفريقيا..
> وقبل أشهر جلست أتابع أخبار العالم عبر فضائيةٍ إخبارية..
> وفاتني اسم الدولة التي اندلعت فيها تظاهرات احتجاج على تزوير متوقع للانتخابات..
> حتى قبل أن يحين أوانها توقع الشعب تزويرها..
> وشاهدت جانباً من القمع الوحشي… وجري (الوحوش)… رغم كونها سلمية..
> ولولا السحنات – شديدة البياض – لخلتها دولة من (بتوعنا)..
> لقلت إنها – حتماً – دولة أفريقية… أو عربية أفريقية… أو عربية آسيوية..
> سيما وأن الخبر ذكر تبرير السلطات لهذه الوحشية..
> قالت-السلطات- إن التظاهرة غير (مصدق) بها… ومن ثم فهي ليست (شرعية)..
> بأي دولة يُذكِّرك هذا الكلام؟…… خليها في سرك..
> فإذا بالدولة هي روسيا… حيث الرئيس يحكم منذ العام (2000)..
> و(لسه) يريد السيد بوتن أن يحكم… وقد فعل طبعاً..
> فعل بعد أن عدَّل الدستور… وزوَّر الانتخابات… وقمع التظاهرات..
> ولا ندري ما أهمية الانتخابات أصلاً إن كانت النتيجة محسومة..
> فبوتن – للعلم – حكم أكثر مما حكم برزنيف..
> وبرزنيف هذا هو أطول زعماء الاتحاد السوفييتي عمراً في السلطة… بعد ستالين..
> يعني لا فرق بين روسيا الشيوعية وروسيا الديمقراطية..
> أو هنالك فرق لصالح الأولى… وهو عدم تبديدها أموال الدولة في انتخابات (اللعب)..
> هل يُذكِّرك بوتن بأشباه له في محيطنا القريب؟..
> فهذا -إذن- هو سر الانجذاب… والإعجاب…والاقتراب، بينه وبينهم..
> فشبيه الشيء منجذب إليه… والطيور على أشكالها تقع..
> وكلهم يقولون مثله في تشابه عجيب: في بقائنا بقاء الدولة… وفي ذهابنا ذهابها..
> وأن التظاهرات مرفوضة إلا بتصريحٍ لا وجود له حتماً..
> وأن من يريد الحكم فلينازلنا في الانتخابات… والنتيجة معروفةٌ حتماً..
> ولكن رغم كل شيء ستنتصر هذه الشعوب..
> حتماً !!.
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