حتماً !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> تخيل أنك تستمع لأخبارٍ عالمية..

> وفاتك سماع اسم دولة اتُهمت حكومتها بتزوير الانتخابات..

> فهل يخطر على بالك أن هذه الدولة غربية؟!..

> إنها حتماً شرقية، من التي يأبى فيها الزعماء أن (يتعتعوا) عن كراسي السلطة..

> سواء ملوكاً كانوا… أو أمراء… أو رؤساء..

> ونستثني دولاً غربية – كما النغمة النشاز- بأمريكا اللاتينية..

> لا فرق بينهم جميعاً سوى في المسميات… والتوصيفات… والوسائل المؤدية للكرسي..

> فالذين يقعدون منهم لا يقومون أبداً..

> لا يقومون إلا إلى القبر… أو المنفى… أو المحكمة… أو المشنقة..

> وكذلك إن سمعت بقمع وحشي لتظاهرة سلمية..

> فحتماً لن يكون لهذا الخبر صلة بأية دولة يجيئ الرئيس فيها بانتخابات نزيهة..

> وأيضاً إن سمعت بتعديل للدستور… في بند فترة الولاية..

> فإن فاتك سماع اسم الدولة فلا يذهبن تفكيرك تلقاء بلاد الغرب..

> فهي – حتماً – دولة في الشرق الأدنى… أو الأوسط… أو الأقصى…. أو أفريقيا..

> وقبل أشهر جلست أتابع أخبار العالم عبر فضائيةٍ إخبارية..

> وفاتني اسم الدولة التي اندلعت فيها تظاهرات احتجاج على تزوير متوقع للانتخابات..

> حتى قبل أن يحين أوانها توقع الشعب تزويرها..

> وشاهدت جانباً من القمع الوحشي… وجري (الوحوش)… رغم كونها سلمية..

> ولولا السحنات – شديدة البياض – لخلتها دولة من (بتوعنا)..

> لقلت إنها – حتماً – دولة أفريقية… أو عربية أفريقية… أو عربية آسيوية..

> سيما وأن الخبر ذكر تبرير السلطات لهذه الوحشية..

> قالت-السلطات- إن التظاهرة غير (مصدق) بها… ومن ثم فهي ليست (شرعية)..

> بأي دولة يُذكِّرك هذا الكلام؟…… خليها في سرك..

> فإذا بالدولة هي روسيا… حيث الرئيس يحكم منذ العام (2000)..

> و(لسه) يريد السيد بوتن أن يحكم… وقد فعل طبعاً..

> فعل بعد أن عدَّل الدستور… وزوَّر الانتخابات… وقمع التظاهرات..

> ولا ندري ما أهمية الانتخابات أصلاً إن كانت النتيجة محسومة..

> فبوتن – للعلم – حكم أكثر مما حكم برزنيف..

> وبرزنيف هذا هو أطول زعماء الاتحاد السوفييتي عمراً في السلطة… بعد ستالين..

> يعني لا فرق بين روسيا الشيوعية وروسيا الديمقراطية..

> أو هنالك فرق لصالح الأولى… وهو عدم تبديدها أموال الدولة في انتخابات (اللعب)..

> هل يُذكِّرك بوتن بأشباه له في محيطنا القريب؟..

> فهذا -إذن- هو سر الانجذاب… والإعجاب…والاقتراب، بينه وبينهم..

> فشبيه الشيء منجذب إليه… والطيور على أشكالها تقع..

> وكلهم يقولون مثله في تشابه عجيب: في بقائنا بقاء الدولة… وفي ذهابنا ذهابها..

> وأن التظاهرات مرفوضة إلا بتصريحٍ لا وجود له حتماً..

> وأن من يريد الحكم فلينازلنا في الانتخابات… والنتيجة معروفةٌ حتماً..

> ولكن رغم كل شيء ستنتصر هذه الشعوب..

> حتماً !!.