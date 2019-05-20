يا سلام على الحرية.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> الحرية متعة
> روعة
> آدمية
> إنسانية
> مساحات التعبير فيها شاسعة واسعة كما الوطن
> الحرية مساحات تسع الجميع
> وفضاءات يحلق بها حتى الناس المابتخجل
> وليس أدل على ذلك
> من مسيرات الكيزان التي يعبرون فيها عن ندامتهم على الملك الذي ولى ولن يعود
> استمتعوا بالحرية وعبروا
> اجتمعوا
> هتفوا
> لاكجر
> لاضجر
> لابمبان
> لاقناصين
> لاملثمين
> لا قوالين
> ولا بتاعين رصد
> استمتعوا بحرية حرموا الناس منها تلتين سنة
> نادوا بها
> بعد أن منعوها الناس قرابة نصف قرن من الزمان
> ونادوها فأجابت واستجابت
> لأن شعار المرحلة
> حرية سلام وعدالة
> ومثل هيك شعار
> لايعرف الإقصاء ولا السرقة ولا الكذب ولابيوت الأشباح
> شعار فيه العدل متاح
> وسقطت
> للقهر
> سقطت
> للظلم
> سقطت للسرقات
> وسقطت للكذب
> من الأرشيف
> أنا يا جماعة حصل كضبت عليكم
> وتأتي الإجابة كذباً بالصوت العالي
> لا.. وبرغم كل ذلك
> الحرية تفرد مساحاتها للجميع
> فليستمتع بها من حرمها الناس
> لأن العدالة تتطلب ذلك
> فهي ليست حرية فقط
> ولكنها حرية وعدالة
> ولاتنسوا
> إن العدالة ترد الحق لصاحبه
> السرق مال بترول يستعد
> السرق أراضي دولة يستعد
> السرق صمغ الدولة العربي يستعد
> العمل قنوات بدون الإجراء السليم يستعد
> الأكل قروش الناس يستعد
> الهبر قرض أجنبي يستعد
> الاستغل الوظيفة يستعد
> اللعب بالبنوك وأموالها يستعد
> العذب الناس يستعد
> الكجر يستعد.. البودي أخبار الناس يستعد.. الجقر الأكل الكوبري يستعد
> فالحرية تقترن بالعدالة
> والكتل الناس يستعد
> والشريعهة خط أحمر
> لذا تطبق بحذافيرها
> ولنا في القصاص حياة
> هكذا علمتنا الشريعة
> ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها
> دي موش ياها الشريعة؟
> يبقى أركزوا وما تبحثوا في القوانين الوضعية عن القانون الأصلح للمتهم .. فالشريعة هي القانون الأصلح للمجتمع
> ما تكبروها وتنكروها حطب
> أيها الناس
> المكابرة ما حبابها
> اليوم تستأنف المباحثات
> نسأل الله أن ينير بصيرة الناس اليى ما فيه خير الوطن
> فالمواطن المحروم من العيش والكرامة تلتين سنة
> يحتاج لثمار البناء والتعمير
> لا للخلاف والاختلاف
> هي مدنية
> حقو ما نتأخر في إعلانها
> فدماء الشهداء تنتظر الإعلان
> وأرواح الشهداء ترفرف للاحتفاء بالمدنية
> مالو الحكم المدني
> ومالو أعياهو النضال بدني
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> آها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> والينا
> الليلة بتجونا.. متفقين فرحينا
> ولا بتجيبوها.. ضقلها يكركب فينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال نحنا بعد ده بنعضي
والي لقاء
سلك
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