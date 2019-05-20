يا سلام على الحرية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> الحرية متعة

> روعة

> آدمية

> إنسانية

> مساحات التعبير فيها شاسعة واسعة كما الوطن

> الحرية مساحات تسع الجميع

> وفضاءات يحلق بها حتى الناس المابتخجل

> وليس أدل على ذلك

> من مسيرات الكيزان التي يعبرون فيها عن ندامتهم على الملك الذي ولى ولن يعود

> استمتعوا بالحرية وعبروا

> اجتمعوا

> هتفوا

> لاكجر

> لاضجر

> لابمبان

> لاقناصين

> لاملثمين

> لا قوالين

> ولا بتاعين رصد

> استمتعوا بحرية حرموا الناس منها تلتين سنة

> نادوا بها

> بعد أن منعوها الناس قرابة نصف قرن من الزمان

> ونادوها فأجابت واستجابت

> لأن شعار المرحلة

> حرية سلام وعدالة

> ومثل هيك شعار

> لايعرف الإقصاء ولا السرقة ولا الكذب ولابيوت الأشباح

> شعار فيه العدل متاح

> وسقطت

> للقهر

> سقطت

> للظلم

> سقطت للسرقات

> وسقطت للكذب

> من الأرشيف

> أنا يا جماعة حصل كضبت عليكم

> وتأتي الإجابة كذباً بالصوت العالي

> لا.. وبرغم كل ذلك

> الحرية تفرد مساحاتها للجميع

> فليستمتع بها من حرمها الناس

> لأن العدالة تتطلب ذلك

> فهي ليست حرية فقط

> ولكنها حرية وعدالة

> ولاتنسوا

> إن العدالة ترد الحق لصاحبه

> السرق مال بترول يستعد

> السرق أراضي دولة يستعد

> السرق صمغ الدولة العربي يستعد

> العمل قنوات بدون الإجراء السليم يستعد

> الأكل قروش الناس يستعد

> الهبر قرض أجنبي يستعد

> الاستغل الوظيفة يستعد

> اللعب بالبنوك وأموالها يستعد

> العذب الناس يستعد

> الكجر يستعد.. البودي أخبار الناس يستعد.. الجقر الأكل الكوبري يستعد

> فالحرية تقترن بالعدالة

> والكتل الناس يستعد

> والشريعهة خط أحمر

> لذا تطبق بحذافيرها

> ولنا في القصاص حياة

> هكذا علمتنا الشريعة

> ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها

> دي موش ياها الشريعة؟

> يبقى أركزوا وما تبحثوا في القوانين الوضعية عن القانون الأصلح للمتهم .. فالشريعة هي القانون الأصلح للمجتمع

> ما تكبروها وتنكروها حطب

> أيها الناس

> المكابرة ما حبابها

> اليوم تستأنف المباحثات

> نسأل الله أن ينير بصيرة الناس اليى ما فيه خير الوطن

> فالمواطن المحروم من العيش والكرامة تلتين سنة

> يحتاج لثمار البناء والتعمير

> لا للخلاف والاختلاف

> هي مدنية

> حقو ما نتأخر في إعلانها

> فدماء الشهداء تنتظر الإعلان

> وأرواح الشهداء ترفرف للاحتفاء بالمدنية

> مالو الحكم المدني

> ومالو أعياهو النضال بدني

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> آها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> والينا

> الليلة بتجونا.. متفقين فرحينا

> ولا بتجيبوها.. ضقلها يكركب فينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال نحنا بعد ده بنعضي

والي لقاء

سلك