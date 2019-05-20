نفى الفنان الشاب احمد فتح الله المشهور بلقب (البندول) تعاطيه لاي نوع من المخدرات موضحا بانه بجانب اعلانه عن تخليه عن تعاطي (التنباك) .وكان فتح الله قد انتشر له فيديو سابقا بهذا الخصوص اثار سخطا كبيرا وسط الجماهير ورواد المواقع.
هذا وقد نفى فتح الله دخوله في اي علاقة عاطقية مشيرا الى انه فقط يحب والدته المرحومة كما اشار الى انه سلك طريق التصوف على طريقة المكاشفي واصفا نفسه بالمريد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :صندوق دندش يحسم جدل المخدرات و (التنباك) والعلاقات العاطفية مع الفنان البندول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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